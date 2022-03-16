В Чернігівській області супротивник зустрівся з "майстрами ландшафтного дизайну".

На Чернігівщині українські артилеристи знищили склад боєприпасів та 10 паливозаправників російських окупантів.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Рубрика "було - стало". Склад боєприпасів та понад 10 паливозаправників орків на Чернігівщині зустрілися із майстрами ландшафтного дизайну. Наша артилерія працює гуртово і красиво", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого РФ вдерлася в Україну. На початку війни супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Чернігів.

Зокрема, ворог 13 березня завдав черговий авіаудар по обласному центру, було пошкоджено кілька будівель, одна з них - гуртожиток. В результаті авіаудару загинула одна особа, а дві - травмовані.

Українська армія дає відсіч супротивнику. Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що станом на 16 березня в нашій країні знищено близько 13 800 окупантів.

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