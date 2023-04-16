Супротивник поновив практику застосування зенітно-ракетних систем С-300 по наземних об’єктах, зазначили в ОК "Південь".

На півдні України російські окупанти посилили тиск на цивільне населення прифронтових та деокупованих територій, поновлено удари ракетами С-300 по наземних об'єктах.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" Збройних сил України. Як зазначається, минула доба характеризується підвищеним напруженням і активізацією ворожих обстрілів.

"Підтверджуючи свою терористичну сутність, окупаційні війська посилили вогневий та психологічний тиск на цивільне населення прифронтових та деокупованих територій. Одночасно з артилерійськими обстрілами правобережної Херсонщини, ворог продовжував тактику застосування керованих авіабомб", - йдеться у повідомленні.

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За даними військових, близько 70 ударів було спрямовано по об’єктах соціальної інфраструктури, житлових кварталах і сільськогосподарських угіддях. Пошкоджено лінії електропередач, школу, житлові будинки, автівки, в тому числі поліцейську.

"Загинули дві цивільні жінки - мати й дочка. Ще одна жінка отримала поранення, а 18-річний юнак дістав поранення при спробі розібрати знайдений в полі невідомий пристрій", - повідомили у командуванні.

Також окупанти тричі атакували авіацією Бериславський район, застосовуючи керовані авіабомби та протирадіолокаційні ракети. Удари було завдано по промисловій інфраструктурі та сільськогосподарських угіддях.

У командуванні додали, що окупанти поновили практику застосування зенітно-ракетних систем С-300 по наземних об’єктах. Зокрема, з віддалених рубежів на лівобережжі було атаковано Баштанський район Миколаївщини.

В кількох населених пунктах Горохівської та Снігурівської громад пошкоджено будівлю дитячого садку та клубу, житлові будинки, навчальний заклад та приватне підприємство. "Загинули двоє 18-річних юнаків. У місті Снігурівка пошкоджено два навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки...", - поділилися військові.

Обстріл Снігурівки - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу противник здійснив 70 обстрілів Херсонщини, випустивши 419 боєприпасів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Також у ніч на Великдень 2023 ворожого ракетного обстрілу зазнала Снігурівська громада на Миколаївщині. Спершу повідомлялося, що в одному з населених пунктів громади внаслідок обстрілу загинуло двоє підлітків, 2005 року народження. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, лікарню та приватне підприємство.

Пізніше у Миколаївській обласній прокуратурі повідомили, що жертвами удару росіян по Снігурівці стали 18-річна дівчина та 17-річний хлопець.

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