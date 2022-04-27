У супротивника залишилися ракети повітряного, наземного та морського базування, зазначила заступниця міністра оборони.

По Україні випущено з 24 лютого близько 1 300 ракет, ще стільки ж залишилося на озброєнні РФ.

Про це в ефірі національного марафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"За нашими даними, у них запаси скоротилися більш ніж вдвічі за той час, коли вони з 24 активно їх використовують по території України. Приблизні цифри - це більше ніж 1 300 ракет, стільки ж приблизно залишається. Це ракети повітряного, морського і наземного базування", - сказала вона.

Оскільки комплектуючі для ракет росіяни завозили з інших країн, поповнити запаси швидко не зможуть через санкції. Однак ракет, що залишилося вистачить ще на кілька місяців війни.

"Вони виснажуються стосовно ракет і особового складу, але ще достатньо ракет, щоб завдати серйозної шкоди, цього вистачить на кілька місяців", - повідомила Маляр.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Спершу супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення в низці населених пунктів, зокрема, в Києві, Чернігові, Харкові, Херсоні, Маріуполі, Одесі, Вінниці та Запоріжжі.

Майже весь світ засудив широкомасштабну російську агресію проти нашої країни. Низка західних держав, зокрема США, запровадили проти Росії нові санкції та допомагали Києву грошима та озброєнням.

25 квітня спікер Міноборони України Олександр Мотузяник, посилаючись на відомості розвідки, повідомив, що у Чорному морі знаходяться вісім носіїв крилатих ракет супротивника сімейства "Калібр". Речник додав, що сумарний ракетний залп носіїв становить 58 ракет.

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