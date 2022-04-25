В Чорному морі знаходяться близько десяти носіїв крилатих ракет, поділилися в Міноборони України.

У Чорному морі знаходяться вісім носіїв крилатих ракет окупантів сімейства "Калібр".

Сумарний ракетний залп носіїв становить майже 60 ракет, розповів під час брифінгу спікер українського Міністерства оборони Олександр Мотузяник, посилаючись на відомості розвідки.

"За даними нашої розвідки, в Чорному морі перебуває вісім носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Їхній сумарний ракетний залп складає 58 ракет", - зазначив речник.

Нагадаємо, війська Росії 24 лютого рано вранці вдерлися в Україну.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, завдавав удари з моря.

Спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров попередив, що російський флот у Чорному морі продовжує тримати українську територію під загрозою ракетних ударів.

Варто зазначити, що захисники України давали гідну відсіч ворогу, зокрема, вже знищено ракетний крейсер "Москва", який був флагманом Чорноморського флоту Росії.

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