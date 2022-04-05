За його словами, про тимчасово окуповані РФ території "ми просто не говоримо".

Президент Володимир Зеленський пояснив, що вважатиме перемогою України у війні з Росією.

Про це президент сказав в інтерв'ю журналістам, яке транслювалося під час інформаційного телемарафону.

"Перш за все, щоб не втратити наш суверенітет. Це дуже важливо. Друге: я дуже хочу, щоб ми не втратили сотні тисяч людей. Третє: не можна вести жодних розмов про те, що ми дамо можливість Крим назвати чиєюсь територією. Це тільки наша, українська територія. Я згоден з тим, що там (у договорі про гарантії безпеки України – УНІАН) може бути питання щодо відтермінування цього. Це може бути таке компромісне рішення... І Донбас для мене - це Україна, для нас для всіх - це Україна", - сказав Зеленський.

За його словами, про тимчасово окуповані РФ території "ми просто не говоримо".

"Навіть не обговорюється будь-який статус територій, які були під нашим контролем до 24 лютого. Про це ми не говоримо, хоча умови такі є, ми чули їх ультимативні (умови) з самого початку. І саме війна за Донбас, той самий "Сталінград", який може бути чи бути. Буде. Він буде саме за це. І те, що Росія визнала ОРДЛО - ми повинні знайти вихід із цієї ситуації. Ми як Україна. Для нас ці території українські, і збереження їхнього статусу як українських для нас дуже важливе", - заявив Зеленський.

Він уточнив, що вважатиме перемогою України у війні відхід російських військ на позиції до повномасштабного вторгнення 24 лютого.

"Я особисто вважаю на сьогодні - це перемога України. Чесно, я так вважаю на сьогодні. Я розумію, де ми, хто ми, що ми за країна, що ми втратили, що ми можемо втратити і що ми зберегли. І я вважаю, що відбити повномасштабну війну у точку, з якої вона почалася, до 24 числа - для нас це точно перемога", - заявив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Україна пропонує підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

Представник української делегації на переговорах з Росією Давид Арахамія заявляв, що серед гарантів офіційний Київ зараз бачить країни Ради безпеки ООН, в тому числі Росію, США, Велику Британію, Китай, Францію, а також Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу та Ізраїль.

Дипломат Олександр Чалий заявив, що українська делегація прагне підписати договір про гарантії безпеки, який повинен стати дипломатичним форматом закінчення війни. За його словами, Україна готова зафіксувати позаблоковий статус і статус без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу у військово-політичні союзи.

Крім того, Арахамія зазначив, що міжнародні гарантії безпеки тимчасово не розповсюджуватимуться на територіях ОРДЛО та Криму.

Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що питання Криму є окремим пунктом договору, в якому українська сторона пропонує зафіксувати позицію України і Росії, - протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму та Севастополя.