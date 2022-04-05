Зеленський вважає, що Угорщині прийдеться обирати між Росією і іншим світом.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відносини з Угорщиною та заявив, що не вважає можливим блокування Будапештом вступу України до Євросоюзу.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістам.

"Який би не був лідер у тієї чи іншої держави, все одно він повинен слухати народ, який його обрав. Все одно він не може проводити суто свою політику, як би він не хотів", - сказав президент, коментуючи вибори в Угорщині та перемогу проросійського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

"Так само і Угорщина, це їх право, це їх вибір. Вони обрали для себе прем'єр-міністра. Я хотів знайти з ним відносини, це правда. Я сам дзвонив декілька разів, я запрошував його на зустріч, я пропонував зустріч у нього. Він боявся, це було ще до виборів... Він боїться впливу РФ на його державу, цей вплив є. Інша справа, подобається йому цей вплив чи не подобається, це його особисте. Але тим не менш, народ в Будапешті виходив на площу, ми бачили десятки тисяч людей. Мені зрозуміли, як вони ставляться до українців, впевнений, позитивно. Тому, думаю, якось будемо жити. Союзника офіційного у нас в Будапешті і не було", - заявив президент.

При цьому Зеленський вважає, що Угорщина не блокуватиме вступ України до ЄС.

"Мені здається, що йому прийдеться обирати між Росією і іншим світом. Він блокував вступ в НАТО і блокуватиме, але не все від нього залежить... А друге - це ЄС. Угорщина може бути однією з трьох держав, які можуть блокувати чи не підтримувати вступ України до ЄС. Вважаю, він це не робитиме, тому що це відкрита підтримка Росії повністю. Більше нічого нам від нього не потрібно", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, друг Путіна Віктор Орбан знову здобув перемогу на виборах в Угорщині.