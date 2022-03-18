Для української сторони важливо отримати гарантії безпечного функціонування власної держави, зазначив голова парламенту.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук наголошує, що наразі українська сторона шукає всі можливі шляхи відновлення безпеки в Україні.

Як зазначається у повідомленні на сайті парламенту, про це він сказав під час інформаційного марафону, говорячи про перебіг переговорного процесу з Росією.

Зокрема, Стефанчук зазначив, що він як голова парламенту разом з президентом і урядом бере участь в обговоренні важливих питань, пов'язаних із переговорним процесом.

"Ми розуміємо ті червоні лінії, які не можемо порушити, - це суверенітет, територіальна цілісність і державна незалежність", - підкреслив він.

За словами спікера, результат має бути один - це наша спільна перемога.

"Ми робимо крок за кроком всі необхідні речі, які є визначальними для отримання перемоги. Ми рухаємося в правильному напрямку", - сказав Стефанчук.

Голова парламенту наголосив, що наразі українська сторона шукає всі можливі шляхи відновлення безпеки в Україні.

"Для нас важливим є відновити безпеку і отримати гарантії безпечного функціонування нашої держави", - додав спікер.

Щодо питань по Криму та так званих "Л/ДНР", щодо яких Росія висловлювала претензії до України, Стефанчук ще раз підкреслив, що "ми можемо розглядати питання безпеки тільки в межах міжнародно визнаних кордонів України, які охоплюють і АРК, і тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей".

"Саме для цього була створена ціла низка форматів, включаючи "Кримську платформу" і інші, щоб ми вели мову про всю територію країни, а не про окремі її частини", - зазначив він.

Крім того, зауважив Стефанчук, і питання російської мови, на якому наполягають росіяни, зараз не стоїть на порядку денному. Він пояснив це тим, що "український народ за свою незалежність зараз дуже багато заплатив життями своїх громадян". "І винна в цьому Росія", - наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Спочатку супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Харків та Маріуполь.

Пізніше пройшло кілька раундів переговорів між українською і російською сторонами, поки угоди про припинення вогню не були досягнуті.

Очільник Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан говорив, що влада РФ веде мирні перемовини з українською стороною тільки для виду.

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