Олексій Арестович зазначив, що Україна чекає від партнерів озброєння.

Збройні Сили України зможуть перейти в контрнаступ. Для звільнення тимчасово окупованих населених пунктів необхідна техніка та жива сила.

Про це розповіла радник глави офісу президента Олексій Арестович в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що для контрнаступу українським військовим необхідна велика кількість техніки, живої сили й тилу. Арестович зазначив, що ЗСУ перейдуть в контрнаступ без відтягувань, як тільки з'явиться така можливість.

"У нас важкої зброї немає. Нам воно потрібне. Захід його нам надасть, і ми переходимо в контрнаступ. Не буде ніяких відтягувань", - пояснив радник глави офісу президента.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ увірвалася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

23 квітня стало відомо, що в Харківській області українські військові вибили окупантів з трьох населених пунктів.

При цьому 23 квітня радник голови офісу Олексій Арестович запевняє, що контрнаступ ЗСУ на Маріуполь точно буде. За його словами, робота над цим ведеться, є надія на звільнення міста.

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