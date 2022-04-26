За словами Арестовича, наступ військ агресора почався на всіх напрямках.

Російськы окупанти почали наступ на всіх ділянках лінії фронту в Україні, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Таке рішення росіян Арестович називає дивним.

"Я починаю думати, може дійсно Христо Грозєв (журналіст-розслідувач, - ред.) правий, Володимир Володимирович [Путін] вирішив особисто керувати всіма операціями? По глобусу... З військової точки зору це найбільша дурість, але вони реально намагаються скрізь наступати. Ну добре", - сказав він в інтерв'ю Марку Фейгіну.

Арестович уточнив, що наступальні дії фіксуються не тільки на Донбасі, але і в Херсонській області в напрямку Кривий Ріг. Раніше також повідомлялося про ворожу активність неподалік від Запоріжжя та Миколаєва.

Напередодні Генштаб ЗСУ повідомив, що в Україні на низці напрямків було відбито наступ окупантів. В результаті ворог зазнав нових втрат.

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