Олексій Арестович зазначив, що російські окупанти не візьмуть Харків.

Росія стягує додаткові війська в Бєлгородську область. Українцям не варто боятися, що всі загарбники відразу побіжать на Харків.

Про це заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 11 липня.

"Руху військ на харківському напрямку особливо немає. Тактичні ходи. Але за деякими даними, перекидає додаткові частини російське командування в Бєлгородську область", - заявив радник глави ОПУ.

За його словами, всі ці сили не "побіжать на Харків".

"Там перспективи введення можуть бути різні - на Ізюмський напрямок тощо, але, можливо, і на Харківський. Подивимося. У будь-якому випадку ніяких наслідків це особливо не принесе. У сенсі взяття міста. Але може ускладнити нашим військам наш рух по Харківській області", - підсумував Арестович.

Він вважає, що Москва стягує війська у Білгородську область, щоб спробувати скувати українських бійців на Харківському напрямку та зупинити перекидання на інші напрямки.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харківській обласній військовій адміністрації повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині за добу загинули семеро людей, постраждали-34. Окупанти обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський райони.

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