Зокрема, у Золочівській громаді снаряд потрапив у приватний будинок - загинули двоє чоловіків, а у Дергачах внаслідок обстрілу постраждали троє осіб, яких госпіталізували.

Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині за добу загинули семеро людей, постраждали - 34.

Про це йдеться у переданому журналістам зведенні Харківської обласної військової адміністрації щодо ситуації в регіоні станом на 8:00.

"Харків: вночі росіяни випустили 2 ракети, впали на відкриту територію між будинками та адмінбудівлею. Попередньо — постраждалих немає. Проводиться огляд території", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що по області окупанти обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський райони.

Зокрема, у Золочівській громаді снаряд потрапив у приватний будинок - загинули двоє чоловіків, а у Дергачах внаслідок обстрілу постраждали троє осіб, яких госпіталізували.

"Внаслідок обстрілів окупантів за добу на Харківщині загинули 7 осіб, постраждали - 34", - зазначили в ОВА.

Як раніше повідомляв УНІАН, 11 липня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби окупанти масовано обстрілювали мирне населення Чугуївського, Ізюмського, Богодухівського та Харківського районів області.

Постраждали житлові будинки, господарчі споруди, об'єкти АПК. Виникло кілька пожеж, горіли лісосмуги, трава та очерет. У Богодухівському районі госпіталізували 41-річного чоловіка.

Пізніше стало відомо, що унаслідок обстрілу російськими окупантами смт. Золочів Харківської області загинули двоє осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: