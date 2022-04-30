Він зазначив, що вже чотири дні немає руху військ з території РФ в Україну.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович розповів про великі втрати російських окупантів в Україні. Він вказав, що втрати були серед живої сили та техніки.

Про це Арестович розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Фейгін LIVE.

За його словами, вже чотири дні не видно руху російських військ з території РФ на територію України.

"Особливо на напрямку головного удару - на Ізюм. Назад валить велика кількість битої техніки, поранені й вбиті. Убитих дуже багато", - зазначив радник глави ОПУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Національній гвардії повідомили, що спецпризначенці Національної гвардії України та військові ЗСУ розбили окупантів на Ізюмському напрямку. Українські захисники знищили пункт управління, багато танків та особового складу ворога. Точну кількість ліквідованих окупантів не повідомляли.

Генштаб станом на ранок суботи, 30 Квітня, повідомляв, що на Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і нанесенні вогневого ураження підрозділам Збройних Сил України. З метою посилення угруповання ворог здійснює переміщення окремих підрозділів зі складу Східного військового округу з території Бєлгородської області в район міста Ізюм.

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