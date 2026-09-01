Україна ще може отримати заморожені активи РФ: у ЄС натякнули на новий раунд боротьби

У Бельгії продовжують виступати проти передачі Україні активів Росії.

В Євросоюзі не відмовлялися остаточно від ідеї використати заморожені активи Росії для допомоги Україні. Але наразі Єврокомісія не опрацьовує нових варіантів їхнього використання, як закликали нещодавно Швеція, Нідерланди, Іспанія й Польща, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на поінформованих посадовців ЄС.

Коментуючи нещодавнє звернення чотирьох держав, один зі співрозмовників сказав, що зараз нічого не свідчить про зміну обставин, через які торік не вдалося досягти згоди про передачу заморожених активів Росії на потреби України. У Бельгії, де зберігається їх найбільша частина – близько 190 мільярдів євро, – продовжують виступати проти їх передачі. Більшість дипломатів ЄС також вказують на відсутність ознак зміни позиції Бельгії.

Напередодні Нідерланди, Польща, Іспанія, Швеція закликали Єврокомісію знову розглянути можливість використання заморожених російських активів у Євросоюзі, оскільки "немає жодних ознак того, що Росія готова припинити агресію".

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Посадовець ЄС при цьому заперечив, що ідею можна вважати "мертвою" і припустив активізацію нового обговорення державами-членами в жовтні цього року, коли розпочнеться дискусія довкола наступного багаторічного бюджету ЄС на 2028–2034 роки. У нього пропонують закласти до 100 мільярдів євро на нову програму співпраці з Україною. Йдеться знову про кошти європейських платників податків.

23 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що цього року дефіцит державного бюджету України становитиме 27 млрд доларів. За його словами, покрити цю потребу можна двома способами – використати заморожені російські активи або прискорити надходження коштів за 90-мільярдним кредитом ЄС для України.

Водночас посадовець Євросоюзу скептично оцінює можливість авансового фінансування за цим кредитом. На його думку, це лише поглибить дефіцит на 2027 рік, коли для України вже передбачено 45 млрд євро.

Крім того, європейський чиновник зазначив, що надання траншів пов’язане з виконанням Україною визначених реформ. Тому, за його словами, постає питання, чи можливо здійснювати такі виплати "авансом", без виконання відповідних умов.

Інший посадовець ЄС дотримується протилежної думки. Він вважає, що прискорення виплат можливе, оскільки Євросоюз за потреби може змінювати встановлені ним же правила. Водночас для цього, як і в інших подібних випадках, знадобиться згода держав-членів Європейського Союзу.

Подальше обговорення фінансування України, необхідного для утримання особового складу, соціальної підтримки та закупівлі озброєнь, відбудеться 2 вересня під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Ірландії, яка нині головує в Раді Євросоюзу.

Заморожені активи Росії - останні новини

Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща закликали Брюссель відновити роботу над використанням понад 200 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування України.

У відповідь міністр оборони Бельгії Тео Франкен повторив, що Брюсель рішуче виступає проти використання заморожених російських активів для підтримки України.

Міністр закордонних справ, Європейських справ та співробітництва з розвитку Королівства Бельгія Максім Прево раніше заявляв, що в Бельгії не бачать готовності інших країн розподілити відповідальність за ризики, які можуть постати у разі конфіскації російських знерухомлених активів, тому пропонують використовувати ці активи як важіль тиску на перемовинах з Росією.

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