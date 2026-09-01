Прем'єр Індії заявив Путіну, що війна в Україні має припинитися, - Reuters

Індія підтримуватиме всі мирні зусилля для припинення бойових дій.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сказав російському диктаторові Володимиру Путіну, що війна в Україні має припинитися, і що Нью-Делі підтримуватиме всі мирні зусилля для припинення бойових дій.

Як повідомляє Reuters, про це він заявив на початку переговорів з Путіним у столиці Киргизстану Бішкеку.

"Як вам відомо, Індія підтримує всі мирні зусилля в цьому відношенні, і ми продовжуватимемо робити це в майбутньому", – зазначив Моді.

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Він підкреслив також, що кожного дня, коли війна триває, людство фактично відкидається на крок назад, тоді як кожен крок до миру дає всьому людству реальну надію на мир.

"Нам потрібно перейти від нескінченної війни до припинення війни, до припинення воєнних дій. І нам потрібно буде рухатися саме в цьому напрямку", – додав прем’єр Індії.

Заяви іноземних лідерів про війну в Україні

Як повідомляв УНІАН, Моді закликав Путіна припинити війну проти України, заявивши, що вона "відкидає людство назад". Путін відповів, що РФ нібито "рухається в напрямку завершення" війни: "Дуже дякую, шановний прем’єр-міністре. Ми саме цим шляхом і рухаємося".

Також Reuters пише, що міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі з міністром фінансів Росії Антоном Силуановим на саміті G20 чітко дав зрозуміти, що жодної економічної підтримки для Росії чи угод з інших питань не буде до закінчення війни в Україні.

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