Вони розширюють адмінконтроль над окупованими територіями.

Російські окупаційні війська зміцнюють позиції в Запорізькій і Херсонській областях в очікуванні контрнаступу Збройних Сил України.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Окупаційна влада продовжує ставити умови для приєднання окупованих територій до Російської Федерації і розширювати адміністративний контроль над ними.

За даними Інституту, сили РФ домоглися незначних успіхів на південь від Бахмута, але навряд чи зможуть ефективно використовувати ці досягнення, щоб взяти під повний контроль місто.

Також російські війська провели обмежені наземні атаки на північ від Харкова, на схід від Сіверська і на схід від Бахмута.

Тим часом українські військовослужбовці продовжують завдавати ударів по опорних пунктах Росії вздовж південного напрямку.

У ISW зазначають, що армія РФ продовжує виводити військову техніку зі складів в Омську. Військові зіткнулися з проблемами ремонту пошкоджених бойових машин.

Раніше радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань повідомив, що російські загарбники намагаються побудувати понтонну переправу біля зруйнованого Дар'ївського мосту.

Українські військовослужбовці "з хірургічною точністю" потрапили в нього 23 липня.

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