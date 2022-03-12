Російський окупант поскаржився на дії командира бригади.

Опубліковано черговий запис розмови російського окупанта зі своєю матір'ю. Він зізнається, що шкодує про підписаний контракт.

Аудіо у своєму каналі на YouTube опублікував радник глави МВС Антон Геращенко.

"Мамо, щогодини над головою літають міни. Ось це страх на все життя!" - каже російський солдат.

За його словами, комбриг підставляє своїх підлеглих: "Ми - просто гарматне м'ясо, ми, як приманка. Просто в полі, в чистому полі ночували".

Як розповів окупант, чоловік 500 заявили командиру, що хочуть додому. Він попросив відійти вправо всіх, хто хоче назад в РФ. Після чого додав:"гаразд, будете дезертирами".

"Тільки прикол в тому, що ми назад не дійдемо, тому що ми в кільці були", - обривається розмова.

Війна в Україні 2022

Нагадаємо, Російська Федерація почала вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на стороні РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.

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