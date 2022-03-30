В результаті ракетного удару в Дніпрі знищена нафтобаза.
Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області, в Дніпрі ворожа ракета потрапила в нафтобазу. Загиблих та постраждалих в результаті події немає.
Також повідомляється, що в місті Новомосковськ ворожі ракети потрапили на територію одного із заводів. Жертв також немає.
Як повідомив в Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, в результаті ракетного удару нафтобаза в Дніпрі повністю знищена.
"Вже ввечері ворог завдав удару з повітря в обласному центрі. Дві ракети потрапили в нафтобазу, повну палива. Об'єкт знищено. Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає", - зазначив він.
Як раніше повідомляв УНІАН, Мер Дніпра Борис Філатов заявив про ракетний удар по місту. При цьому він не вказав, де був вибух, і закликав жителів міста не публікувати інформацію про ворожий удар.
Варто відзначити, що 28 березня в результаті ворожого ракетного удару спалахнула пожежа на нафтобазі у Рівненській області.
За цими фактами правоохоронці розпочали провадження за статтями 441 та 438 КК України - екоцид та порушення законів та звичаїв війни.
Напередодні на Волині прогриміли вибухи. Потім голова Волинської обласної Військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив - це були ракетні удари по нафтобазі. Ліквідувати пожежу вдалося під ранок понеділка.
Також 26 березня окупанти двічі здійснили ракетний обстріл Львів. Пошкоджена під час обстрілів нафтобаза палала 12 годин.