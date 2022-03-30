Знищено резервуари з пальним нафтобази.

Пожежу на нафтобазі в Рівненській області, що сталася внаслідок обстрілу російських окупантів, вдалося ліквідувати.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

"Ліквідовано пожежу на нафтобазі у Рівненській області. На місці працювали 67 вогнеборців, 17 одиниць техніки, а також 2 пожежні потяги", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, займання сталося 28 березня внаслідок ворожого ракетного удару.

За цим факти рівненські правоохоронці розпочали провадження за статтями 441 та 438 КК України - екоцид та порушення законів і звичаїв війни.

"Знищено резервуари з пальним нафтобази, виникла пожежа. Ці дії можуть завдати невиправних втрат екології. Оцінку збиткам для навколишнього природного середовища буде надано із залученням фахівців відповідних державних органів", - сповістили в Рівненській ОВА.

Як повідомляв УНІАН, ввечері в суботу, 27 березня на Волині пролунали вибухи. Потім голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив - це були ракетні удари по нафтобазі. Ліквідувати пожежу вдалося під ранок понеділка.

Також 26 березня окупанти двічі здійснили ракетний обстріл Львова.

"Було два попадання по об'єктах критичної інфраструктури. Один з них влучив у нафтобазу в самому Львові у житловому кварталі. Другий – по об'єкту оборонної структури - по заводу, який розташований також у житловому масиві", – інформував голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Пошкоджена під час обстрілів нафтобаза у Львові палала 12 годин.