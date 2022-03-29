Локалізувати пожежу вдалося під ранок понеділка.

Рятувальники ліквідували пожежу на нафтобазі в Луцьку, що зайнялася внаслідок обстрілів російських окупантів.

Як зазначили в управлінні ДСНС Волинської області, пожежу ліквідували о 6:00 29 березня.

"Пожежа, що сталася вчора на одному з промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку внаслідок обстрілу 27 березня, ліквідована", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 27 березня на Волині пролунали вибухи. Потім голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив - це були ракетні удари по нафтобазі.

Впродовж 28 березня гасіння пожежі, що сталася на одному з промислових підприємств для зберігання пального у Луцьку, тривало. Локалізувати пожежу вдалося під ранок понеділка.

Також 26 березня окупанти двічі здійснили ракетний обстріл Львова.

"Було два попадання по об'єктах критичної інфраструктури. Один з них влучив у нафтобазу в самому Львові у житловому кварталі. Другий – по об'єкту оборонної структури - по заводу, який розташований також у житловому масиві", – інформував голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Пошкоджена під час обстрілів нафтобаза у Львові палала 12 годин.

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