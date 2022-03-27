Нафтобаза зайнялася внаслідок обстрілів російських окупантів.

У Львові рятувальники ліквідували масштабну пожежу на території нафтобази, що сталася внаслідок обстрілів російських окупантів.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Гасіння пожежі тривало більш як 12 годин.

"26 березня близько 16:30 у Львові внаслідок обстрілу на території одного з промислових підприємств для зберігання пального виникла пожежа. 27 березня о 05:02 пожежу локалізовано. О 06:49 - ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня окупанти двічі здійснили ракетний обстріл Львова.

"Було два попадання по об'єктах критичної інфраструктури. Один з них влучив у нафтобазу в самому Львові у житловому кварталі. Другий – по об'єкту оборонної структури - по заводу, який розташований також у житловому масиві", – інформував голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Через бомбардування постраждали п'ятеро людей, значно пошкоджено кілька будівель, зокрема - школу і дитячий садок.

Вранці 18 березня у Львові також пролунало кілька вибухів. Мер міста Андрій Садовий повідомив, що ракети прилетіли в районі аеропорту, є поранені.

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