На території цього цвинтаря поховані євреї – жертви погрому 1918 року.

Російські загарбники вистрілили ракетою у єврейський цвинтар у Глухові.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у соціальній мережі Facebook.

"Щойно рашисти влучили ракетою у єврейське кладовище у Глухові. Це черговий прямий доказ того, що у Росії немає нічого святого взагалі, а також того, що вони нічим абсолютно не відрізняються від фашистів, які знищували євреїв 80 років тому", - заявив Ткаченко.

Міністр зазначив, що на території цього цвинтаря поховані євреї – жертви погрому 1918 року.

"Братське поховання одночасно є могилою цадиків Менахема-Нохіма-Давида Гесельова та Ісраеля-Дов-Бера Нохімова Шум'яцьких. Це не тільки пам'ятка історії, це особливий символ для всього єврейського народу", - наголосив Ткаченко.

"Доказом того, що всі вищі сили все ж таки на нашому боці є те, що могили головних цадиків вціліли. Це дійсно чудо після такого влучання. Місцеві й досі сидять у бомбосховищах, бо сирени не змовкають", - підкреслив міністр.

"Росія продовжує доводити свою мізерну сутність. Світова спільнота має невідкладно реагувати на такі злочини. Тому що якщо зло не зупинити, воно знищить все на своєму шляху", - додав Ткаченко.

Як раніше повідомляв УНІАН, ворожі війська увечері 8 травня обстріляли з території РФ українське прикордоння у Сумській та Чернігівській областях.

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