Це може призвести до продовольчої кризи в світі.

Російські окупанти заблокували в українських портах 90 млн тонн зернових, що в майбутньому загрожує світу продовольчою кризою.

Про це за підсумками міжнародної донорської конференції на підтримку України, яка проходила у Варшаві, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Вперше в історії країна блокує порти іншої країни, щоб неможливо було вивезти їжу для Європи, для Африки, Азії. 90 млн тонн нашого зерна заблоковані. Більш того, вони бомблять ракетами наші склади з зерном. Шість найбільших складів із зерном розбиті ракетами. На окупованих територіях окупант обкрадає наших фермерів та інші склади та вивозить це все у свою країну, а країни Європи, Африки, Азії, які очікували цього врожаю, не отримають нічого", - сказав він.

Він закликав світове суспільство допомогти розв'язати проблеми з блокуванням портів та ударами по складах.

"Зібраний урожай в цьому році ніде буде тримати, і це наступна проблема, тому що продовольча криза у світі може тривати вже довгий період", - сказав він.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Росія блокує в українських портах зерно, яке мало піти на експорт в інші країни.

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