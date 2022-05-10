Супротивник постійно тисне на людей на захопленій території, зазначив очільник Запорізької обласної військової адміністрації.

На окупованій території Запорізької області почастішали випадки викрадення людей окупантами.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі інформаційного телемарафону.

"Найбільша проблема (окупованих територій - УНІАН) - це надання медичних послуг... Ну і постійний тиск терористів, намагання зламати волю людей. Почастішали випадки викрадень, вже під 270 випадків, окупанти викрадають… За останній тиждень лише 4 мешканців було звільнено", - сказав Старух.

Він також повідомив, що кожного дня з окупованих територій виїжджають люди, в тому числі з Херсонщини. За словами Старуха, на підконтрольних Україні територіях працюють супермаркети, люди мають достатні запаси їжі.

"Є території, де йдуть бойові дії, це "сіра" зона, яка простягнулася через всю область, там найважче. Кожен день якісь пошкодження - чи газогони перебивають, чи електромережі, кожен день ускладнення і загроза життю. Ми рекомендували людям виїжджати з таких територій і пересидіти в обласному центрі чи поїхати трохи далі", - зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, у Запорізькій області сьогодні, 10 травня, відкриють коридор для громадян, які хочуть виїхати на підконтрольну противнику територію в районі Кам'янського.

У середині квітня Олександр Старух говорив, що у Запорізькій області з початку повномасштабної війни України з Росією, яка розпочалася 24 лютого, були викрадені сотні осіб, зокрема, журналістів, освітян та політиків.

Вас також можуть зацікавити новини: