Внаслідок бомбардування пошкоджено житлові будинки, ліцей, котельню та будинок культури

У селі Кирдани на Житомирщині внаслідок ракетних ударів російських окупантів пошкоджено житлові будинки, будівлю ліцею, котельню та будинок культури.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"24 березня близько 9:00 внаслідок ракетних ударів пошкоджено будівлю ліцею, котельню та будинок культури у селі Кирдани Коростенського району без наступного горіння. Загиблих та травмованих немає", - йдеться у дописі.

Також зруйновано п'ять, пошкоджено 13 житлових будинків та сім господарських будівель у селі Раківщина Коростенського району без наступного горіння, травмовано одну особу.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.

Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо. Загальна сума збитків становила 62,6 мільярда доларів.

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