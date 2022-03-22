Загиблих і травмованих немає.

У Житомирській області у двох населених пунктах через обстріл окупантів знищено та пошкоджено 13 приватних житлових будинків.

Про це в Facebook повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У повідомленні наголошується, що 21 березня в результаті ворожого обстрілу території Коростенського району у двох населених пунктах Малинської громади знищено 3 і пошкоджено 10 приватних житлових будинків і 2 господарські будівлі.

Рятувальники зазначають, що загиблих і травмованих немає.

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