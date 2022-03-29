Микола Мельничук зазначив, що в результаті удару ніхто не загинув.

Російські війська вдарили по аеродром у Старокостянтинові. В результаті знищено запас паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомив міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук у Facebook.

"Сьогодні, 29 березня, російський агресор в черговий раз завдав удару по аеродрому в Старокостянтинові. Нас посипають ракетами ще з першого дня війни, проте сьогодні, як багато хто з вас міг побачити та почути, атака була дуже серйозна й завдала відчутної шкоди", - йдеться в повідомленні.

За його словами, ніхто не загинув, але ворог повністю знищив запаси паливно-мастильних матеріалів.

"Прошу всіх, хто може допомогти у придбанні паливно-мастильних матеріалів звернутися до міської ради або до мене особисто. Заздалегідь вдячний за сприяння у вирішенні цього вкрай важливого для безпеки всього нашого суспільства питання!"- підсумував Мельничук.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня голова Волинської обласної Військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив, що окупанти завдали ракетних ударів по нафтобазі.

Протягом 28 березня Ліквідація пожежі, що сталася на одному з промислових підприємств для зберігання пального в Луцьку, тривала. Локалізувати пожежу вдалося до ранку понеділка, а повністю загасити лише 29 березня.

Також 26 березня окупанти двічі завдали ракетного удару по Львову. Одна ракета влучила в нафтобазу в житловому кварталі Львова, а другий - по заводу в житловому масиві. Пошкоджена під час обстрілів нафтобаза у Львові палала 12 годин.

Вас також можуть зацікавити новини: