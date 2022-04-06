Українців перевдягали у військову форму та змушували брати участь у пропагандистських відеороликах, поділилася уповноважена Ради з прав людини.

Російські окупанти викрадають українських цивільних чоловіків, щоб потім видавати їх за "військовополонених".

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Є свідчення, що відступаючи з Київської області, російські війська викрадали цивільних українців, яких тепер демонструють у російських ЗМІ як "полонених" військовослужбовців Збройних сил України. Наших громадян перевдягли у військову форму та змушують брати участь у пропагандистських відеороликах в YouTube та на телеканалах. Одного із чоловіків на відео впізнали його рідні. Про масове захоплення мирних жителів стало відомо також від звільненого з російського полону українського військовослужбовця, який повідомив про перебування у СІЗО Курська (РФ) понад 40 наших цивільних полонених", - зазначила омбудсмен.

Крім того, за її словами, у російських ЗМІ вчора з’явилась інформація про нібито ліквідацію 93 "українських дезертирів" з Маріуполя, які втікали в цивільному одязі. Фактично це може свідчити про масову страту цивільних громадян України.

"Такі дії РФ є військовим злочином та злочином проти людяності відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду та прямим порушенням статей 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статей 9 і 21 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини. Закликаю Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну та експертну місію, створену державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці злочини та порушення прав людини РФ в Україні", - наголосила Денісова.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Ворог спочатку обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення та активістів, зокрема, бомбив Київ, Харків, Маріуполь, Чернігів, Суми, Миколаїв, Житомир, Вінницю та Львів.

Пізніше повідомлялося, що супротивники викрадали очільників українських міст. Наприкінці березня президент Володимир Зеленський поділився, що деяких викрадених чиновників знайшли мертвими, а інших - не можуть виявити.

Вас також можуть зацікавити новини: