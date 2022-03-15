Журналісти загинули під Миколаєвом, на Київщині та у самій столиці.

Внаслідок обстрілів окупантів постраждали щонайменше 35 журналістів, троє загинули.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти РФ ведуть боротьбу з об’єктивним висвітленням їхніх військових злочинів в Україні - вбивають та обстрілюють журналістів. Від рук рашистських бойовиків постраждали вже щонайменше 35 журналістів. Трьох убито", - написала вона.

Зокрема, журналіст Віктор Дудар загинув під час бойових дій під Миколаєвом, телеоператор Live Євген Сакун - під час ракетного обстрілу в Києві, а громадянин США Брент Рено, відеожурналіст, документаліст був убитий на блокпосту в Ірпені на Київщині.

Чимало журналістів отримали поранення під час цілеспрямованих обстрілів ворога.

Так, за словами Денісової, броньований автомобіль з маркуванням "преса" швейцарського журналіста Гійома Бріке під час руху в бік Миколаєва обстріляли російські військові - Бріке отримав поранення.

Також двоє журналістів чеського видання Voxpot Майда Сламова і Войтех Богач потрапили під обстріл російських військ, а два данські кореспонденти видання Ekstra-Bladet - журналіст Стефан Вайхерт і фотограф та репортер Еміль Фільтенборг Міккельсен зазнали вогнепальних поранень.

"Російські війська напали на британську телевізійну групу Sky News - головний кореспондент Стюарт Ремзі та його чотири колеги поверталися до Києва, коли потрапили в засідку. Куля влучила Ремзі в спину, оператора Річі Моклера врятував бронежилет, по якому стріляли двічі", - розповіла омбудсмен.

За її даними, під прицільним вогнем також перебувають об’єкти телевізійної інфраструктури України: ворог намагався знищити Київську, Луцьку, Рівненську телевежі, захопив телевежі та телевізійні студії у тимчасово окупованих містах.

"Дії окупантів спрямовано на нав’язування рашистської пропаганди та ідеології й придушування всіх інших інформаційних ресурсів", - наголосила Денісова.

Вона підкреслила, що вбивства та обстріли журналістів є грубим порушенням Гаазьких конвенції та декларації, Женевської конвенції про захист жертв війни і Додаткових протоколів до неї та Конвенції про закони і звичаї суходільної війни, які встановлюють гарантії безпеки для журналістів.

Уповноважена з прав людини закликала міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України.

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова розповіла, що вже розслідується понад 1,7 тис. воєнних злочинів Російської Федерації в Україні.

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