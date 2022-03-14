Жінка пожалілася, що санкції ЄС та США відчутно вдарили по Росії. Водночас чоловік пообіцяв звільнитися, як тільки повернеться в РФ.

СБУ вдалося перехопити чергову розмову російського окупанта з дружиною. Жінка розповіла загарбнику, що "гарних новин" в РФ більше немає.

Аудіо опублікувала СБУ.

Росіянка розповіла окупанту про "нове" життя під санкціями.

"ВТБ під санкціями, "Альфа" під санкціями, жодні застосунки не працюють і не можна оплачувати з телефону. Можна лише зняти зарплатню у банкоматі. І з кредиткою якась х*рня: гроші ще є, а пишуть, що недостатньо коштів", - розповіла дружина окупанта.

Жінка зазначила, що про втрати в Україні Росія мовчала, а зараз їх вже не приховати.

Дружина окупанта: П*зда, скільки загиблих. Просто не порахувати.

Окупант: Я знаю.

Дружина окупанта: Це п*здець. Це гірше, ніж в Сирії.

Жінка також поскаржилася, що на його картку не нараховують обіцяних доплат, тому окупант пообіцяв, що звільниться якомога швидше та знайде собі "нормальну роботу".

Водночас дружина не вельми цьому вірить, адже її подрузі чоловік-окупант написав, що "в Україні справжнє чистилище і живими повернуться не всі".

Дружина окупанта: Ніяких гарних новин нема зовсім. Від усіх чуєш тільки біль та сльози. І все... Я буду поки йти з роботи. Хоча, як можна зараз піти з роботи? Хоч би, нах*й, якийсь дефолт не їб*нув. А не можне якось викопати собі яму й там сховатися?

Окупант: (сміється) Ну, тут зупинився, викопуй та й ховайся.

Дружина окупанта: П*здець, весело... Тут один (окупант - УНІАН) з вашої бригади написав Наташі: "Наташо, я, напевно, залишуся тут. Тут справжнє чистилище відбувається".

Окупант: У сенсі, залишиться тут?

Дружина окупанта: Типу, що він не виживе.

Вас також можуть зацікавити новини: