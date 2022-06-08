Обмін відбувався за формулою "50 на 50".

Російська Федерація та Україна провели черговий обмін тілами загиблих військових. Додому повернулися 50 полеглих героїв.

Про це повідомили в прес-службі Мінреінтеграції України

"На лінії фронту в Запорізькій області пройшов обмін тілами загиблих військових між Україною і Росією за формулою "50 на 50". Відповідна домовленість була досягнута в результаті переговорів за участю Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 50 українських загиблих бійців 37 – героїчні захисники Азовсталі.

"Операція з обміну проводилася Міністерством з реінтеграції тимчасово окупованих територій, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України. Процес повернення тіл загиблих українських військових триває", - вказав у відомстві.

Як раніше повідомляв УНІАН, 4 червня стало відомо про перший офіційно підтверджений обмін з російською стороною загиблими військовими з початку війни в Україні. Йшлося в цілому про 320 тілах, за формулою "160 на 160". Сам обмін був проведений за два дні до публічного оголошення про нього – на лінії фронту в Запорізькій області.

6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з "Азовсталі".

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