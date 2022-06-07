Зі 160 загиблих - третина бійців з полку "Азов".

В Київ вже доставили тіла загиблих захисників з маріупольського заводу "Азовсталь".

Про це у Telegram-каналі повідомила Асоціація родин захисників "Азовсталі".

Нагадується, що Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".Патронатна служба полку "Азов" зустріла та разом з лікарями провела огляд та опис тіл.

"Серед тіл загиблих третина – бійці полку "Азов", належність інших тіл до різних підрозділів з’ясовується. Наразі судмедексперти ведуть роботи, які за часом, попередньо, можуть тривати до трьох місяців",- зазначають в Асоціації.

Згодом родини загиблих будуть викликані на експертизу та процедуру упізнання. Також повідомляється, що продовжуються перемовини щодо наступного обміну тілами загиблих бійців.

Обмін тілами загиблих: що відомо

Як писав УНІАН, 4 червня 2022 року стало відомо про перший офіційно підтверджений обмін з російською стороною загиблими військовими з початку війни в Україні. Йшлося в цілому про 320 тіл, за формулою "160 на 160". Сам обмін був проведений за два дні до публічного оголошення про нього – на лінії фронту в Запорізькій області. Операція проводилася МінТОТ, ГУР Міноборони, СБУ, Генштабом ЗСУ та іншими силовими структурами України.

6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з "Азовсталі"

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