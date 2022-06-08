Ганна Маляр зазначила, що українська влада інформує союзників про потреби армії.

Української армії для перемоги над окупантами не вистачає важкого озброєння. Влада України постійно інформує союзників про потреби армії.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Анну Маляр в ефірі телемарафону.

"В української армії є професіоналізм, є мотивація, але нам дійсно не вистачає важкого озброєння, щоб здобути перемогу над ворогом - армією РФ", - заявила Маляр.

За її словами, про те, що необхідно українській армії, постійно повідомляє президент Володимир Зеленський, представники офісу президента і Міністерства оборони. Крім того, вона вказала, що влада працює з активістами, які співпрацюють із західними країнами.

"Україна веде потужну кампанію на всіх можливих рівнях, щоб швидше отримати це важке озброєння, яке нам необхідно вже зараз", - підсумувала заступник міністра.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вдерлася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

При цьому союзники України почали поставляти озброєння для боротьби з окупантами, але є проблеми в постачанні важкої зброї, яка необхідна, щоб вибити ворога з української території.

У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна здобути дві перемоги у війні з Російською Федерацією. Кінцевим результатом має стати свободи і незалежність українців.

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