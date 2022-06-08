Української армії для перемоги над окупантами не вистачає важкого озброєння. Влада України постійно інформує союзників про потреби армії.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Анну Маляр в ефірі телемарафону.
"В української армії є професіоналізм, є мотивація, але нам дійсно не вистачає важкого озброєння, щоб здобути перемогу над ворогом - армією РФ", - заявила Маляр.
За її словами, про те, що необхідно українській армії, постійно повідомляє президент Володимир Зеленський, представники офісу президента і Міністерства оборони. Крім того, вона вказала, що влада працює з активістами, які співпрацюють із західними країнами.
"Україна веде потужну кампанію на всіх можливих рівнях, щоб швидше отримати це важке озброєння, яке нам необхідно вже зараз", - підсумувала заступник міністра.
Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вдерлася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
При цьому союзники України почали поставляти озброєння для боротьби з окупантами, але є проблеми в постачанні важкої зброї, яка необхідна, щоб вибити ворога з української території.
У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна здобути дві перемоги у війні з Російською Федерацією. Кінцевим результатом має стати свободи і незалежність українців.