Зокрема, це стосується не лише журналістів і політиків, а й звичайних громадян.

Президент України Володимир Зеленський закликає усіх українців більше говорити про Україну у світі для наближення перемоги у війні з Росією.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення до українців, оприлюднене в Telegram.

"Готуюсь до нової хвилі звернень та спілкування з політичними та експертними спільнотами світу саме для того, щоб гарантувати нашій державі ту підтримку, якої ми так потребуємо. Це постійний процес - збереження уваги і його не можна зупиняти ні на мить. Ні на мить. І це стосується усіх насправді. Кожна сучасна людина добре знає, як працюють засоби масової інформації: тримати увагу на одній темі протягом довгого часу дуже-дуже складно", - заявив президент.

"Щоб не зменшувалась увага до України, до нашої боротьби за свободу, кожен і кожна мають продовжувати говорити про те, що відбувається. Поширюйте, будь ласка, інформацію. Підтримуйте наші потреби", - сказав Зеленський і додав, що у першу чергу це стосується журналістів.

Він бажає, аби журналісти не замикалися тільки на внутрішньому українському контексті.

"Чим більше ви будете говорити про Україну у світі, тим швидше ми зможемо закінчити війну, звільнити нашу землю. Звичайно, це стосується і усіх представників держави та української політики. Працюйте заради нашої оборони у єдності і на повну силу. Але не забувайте, що бізнес, сфера культури, і просто звичайні люди також можуть зробити не мало для того, щоб Україна залишалась у ТОПі глобальної уваги", - сказав Зеленський.

Він навів приклад, що сьогодні йому подарували марки, випущені в Іспанії, на підтримку України.

"Здавалося би, що може змінити поштова марка? Але це символ уваги до нашої боротьби, який побачать мільйони людей. Спонукати до створення таких символів, говорити про Україну і спонукати до розмов про Україну - це те, що допомагатиме нам у переговорах із представникам держав про конкретну важливу допомогу, яка так необхідна сьогодні Україні", - наголосив Зеленський.

Як писав УНІАН, раніше в ОПУ заявили, що війна з Росією може припинитися в будь-який момент.

За словами глави ОПУ Андрія Єрмака, РФ сподівається на затяжну війну і перемогу користуючись з кількості своїх людей.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович упевнений, що перемога у війні займе кілька місяців.

За словами іншого радника голови ОПУ, Михайла Подоляка, "якщо рахувати по накопиченій зброї, війна може затягнутися на термін від двох до шести місяців", а міністр оборони Олексій Резніков прогнозує завершення війни до кінця року.

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