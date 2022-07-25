Інформацію нібито підтвердили в Міністерстві закордонних справ країни.

Громадянин Канади загинув під час боїв в Україні. Консульство вже зв'язалося з родичами.

Про це повідомляє Reuters.

Інформацію про загибель громадянина Канади підтвердили в Міністерстві закордонних справ країни

"Міністерству закордонних справ Канади стало відомо про смерть канадця в Україні. Співробітники консульства знаходяться на зв'язку з сім'єю та надають консульську допомогу", - йдеться в повідомленні.

При цьому дипломат зазначив, що подальші подробиці не будуть розголошуватися через конфіденційність.

Як раніше повідомляв УНІАН, першим американцем, який воював і загиблим в Україні, був 22-річний солдат віллі Джозеф Кансел. Він працював на приватну військову компанію.

Другим громадянином США, загиблим в Україні, був 52-річний військовий Стівен Забельські.

У червні стало відомо про трьох американських добровольцях, зниклих під час бойових дій в Україні. Про їх зникнення поінформували президента США Джо Байдена. Тоді він повторив свій заклик для громадян США не відвідувати Україну.

Крім того, 1 червня у "ДНР" пред'явили звинувачення двом громадянам Великобританії. Йдеться про 22-річного Ділана Хілі та 35-річного Ендрю Хілла. Їм закидають ті ж статті, що і раніше "засудженим" британцям, яким загрожує смертна кара.

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