Їх звинувачують у "найманській діяльності".

У п'ятницю, 1 червня, в "ДНР" висунули звинувачення двом громадянам Великобританії, взятим у полон в Україні.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "ТАСС".

Повідомляється, що захопленим російськими військами на сході України британцям пред'явлені звинувачення в "найманській діяльності". Йдеться про 22-річного Ділана Хілі і 35-річного Ендрю Хілла. Їм закидають ті ж статті, що і трьом раніше "засудженим" британцям, яким загрожує смертна кара.

Як пише Sky News, захоплення російськими військовим Ділан Хіллі було підтверджено кілька тижнів тому. Тоді Домінік Бірн, співзасновник некомерційної організації Presidium Network з Великобританії казав, що затримано двох британських волонтерів, які надавали гуманітарну допомогу в Україні. Другим волонтером був 45-річний Пол Юрі.

За словами Бірна, жоден із затриманих волонтерів не працює в Presidium Network, але організація надавала їм підтримку. Волонтери, як зазначив співзасновник організації, зникли 25 квітня, коли готували евакуацію мирних жителів з району на південь від Запоріжжя.

Спікер Інтернаціонального легіону оборони України Дам'єн Магру повідомляв про зникнення другого британця, якому висунули звинувачення, 13 червня. Тоді доля Ендрю Хілла, члена легіону, не була відома. Згодом російські пропагандисти показували по телебаченню Хілла з перев'язаною лівою рукою та імпровізованою пов'язкою на голові.

Російські пропагандисти стверджують, що Хілл і Хілі були були взяті в полон на заводі Ілліча в Маріуполі і в Миколаївській області.

Засуджені до смертної кари: історія взятих "ДНР" в полон британських військових

Як писав УНІАН, 9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін і 48-річний Шон Піннер, постали перед судом на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними в найманстві і здійсненні дій, спрямованих на захоплення влади і повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР".

Згідно з повідомленнями, вони були засуджені до смертної кари разом з громадянином Марокко Сааудуном Брахімом.

Аслін і Піннер були захоплені в полон в обложеному місті Маріуполь у квітні. Це сталося після того, як їхній підрозділ, який стримував російську армію протягом 48 днів, здався.

Аслін - морський піхотинець з Ньюарка, Піннер - колишній британський солдат Королівського англійського полку. Вони обидва переїхали в Україну в 2018 році і підписали військові контракти з українською армією. Сім'я Брахіма Саадуна повідомила, що він записався контрактником в українську армію в 2021 році. Незважаючи на це, РФ називає контрактників "найманцями".

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін засумнівався в перспективі їх передачі Україні під час обміну.

"В першу чергу я повинен керуватися рішенням суду, яке було прийнято. За характером тих статей, тих правопорушень, які вони вчинили, я не бачу підстав і передумов для їх помилування", - сказав він і додав, що "суд" виніс "абсолютно справедливе покарання" трьом бійцям.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс засудила рішення бойовиків "ДНР" вбити трьох іноземних добровольців, які захищали від російських окупантів Україну. Вона наголосила, що іноземці є військовополоненими.

Прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що для порятунку британців Великобританія має вести діалог з "ДНР".

Ейден Аслін телефоном попередив близьких, що на нього чекає розстріл. Окупанти сказали йому, що Великобританія ще не робила жодних спроб вести переговори, і сказали чекати страти.

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