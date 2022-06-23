Військовополонений зміг зв'язатися з сім'єю.

Британець Ейден Аслін який потрапив у полон до "ДНР" і був засуджений "судом" в Донецьку до смертної кари, попередив близьких, що на нього чекає розстріл.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph.

У середу, 23 червня, сім'я Асліна повідомила, що говорила з ним телефоном. У розмові він згадав, що його викрадачі сказали йому, що його "час йде".

Також окупанти повідомили йому, що Великобританія ще не робила ніяких спроб вести переговори, і сказали чекати страти через розстріл.

"Немає слів, просто немає слів, це має бути найгіршим кошмаром для всіх, коли члену вашої родини погрожують таким чином. Ейден був дуже засмучений, коли сьогодні вранці подзвонив своїй матері. Суть в тому, що Ейден сказав, що "ДНР" повідомила йому, що ніхто з Великобританії не вступав в контакт, і що він буде страчений. Я маю вірити тому, що сказав нам Ейден, що якщо "ДНР" не отримає жодної відповіді, вони стратять його. Очевидно, я сподіваюся, що це неправда", - сказала Памела Холл, бабуся Асліна.

Засуджені до страти: історія взятих "ДНР" в полон британських військових

Як писав УНІАН, 9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін і 48-річний Шон Піннер, постали перед судом на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними в найманстві і здійсненні дій, спрямованих на захоплення влади і повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР".

Згідно з повідомленнями, вони були засуджені до смертної кари разом з громадянином Марокко Сааудуном Брахімом.

Аслін і Піннер були захоплені в полон в обложеному місті Маріуполь у квітні. Це сталося після того, як їх підрозділ, що стримував російську армію протягом 48 днів, здався.

Аслін - морський піхотинець з Ньюарка, Піннер - колишній британський солдат Королівського англійського полку. Вони обидва переїхали в Україну в 2018 році і підписали військові контракти з українською армією. Сім'я Брахіма Саадуна повідомила, що він записався контрактником в українську армію в 2021 році. Попри це, РФ називає контрактників "найманцями".

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін засумнівався в перспективі їх передачі Україні під час обміну.

"В першу чергу я повинен керуватися рішенням суду, яке було прийнято. За характером тих статей, тих правопорушень, які вони вчинили, я не бачу підстав і передумов для їх помилування", - сказав він минулого тижня і додав, що суд "виніс абсолютно справедливе покарання" трьом бійцям.

Прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що для порятунку британців Великобританія повинна вести діалог з"ДНР".

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс засудила рішення бойовиків "ДНР" вбити трьох іноземних добровольців, які захищали від російських окупантів Україну. Вона наголосила, що іноземці є військовополоненими.

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