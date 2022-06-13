Ворожі РСЗВ виявили на Сєвєродонецькому напрямку.

Українські бійці майстерно знищили Російські установки "Град" в Луганській області. Окупанти застосовували їх для обстрілу Сєвєродонецька та інших населених пунктів.

Про це повідомило командування Сил Спеціальних Операцій ВСУ.

Українська розвідка на Сєвєродонецькому напрямку виявила кілька установок "Град", з яких обстрілювали Сєвєродонецьк, Інші населені пункти, а також позиції Збройних сил України.

Артилеристи Нацгвардії за допомогою західних гаубиць М777 точним вогнем знищили три російські РСЗВ, а ще одну пошкодили.

Як раніше повідомляв УНІАН, 4 червня Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що самохідні гаубиці М109А3, надані Україні в рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже використовуються на передовій.

За його словами, українські військові "з легкістю за один тиждень опанували М109А3". Пославшись на слова артилеристів, Головнокомандувач ЗСУ назвав ключовою відмінністю цих гармат від радянських зразків "те, що вони зроблені для людей".

Пізніше 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола продемонструвала роботу американських гаубиць М777 на передовій в Україні.

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