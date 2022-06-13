Наголошується, що з гуманітарної точки зору ситуація в Сєвєродонецьку "дуже, дуже важка" і схожа на ту, яка була в оточеному Маріуполі.

Збройні сили України контролюють завод "Азот" в Сєвєродонецьку, на території якого переховується велика кількість цивільних осіб. Черговий російський бліцкриг в Україні провалився через наполегливий опір українських військових.

Про це заявив радник міністра оборони України Юрій Сак в інтерв'ю DW.

За його словами, з гуманітарної точки зору ситуація в Сєвєродонецьку "дуже, дуже важка" і схожа на ту, яка була в оточеному Маріуполі, хоча зараз події розвиваються більш динамічно.

"Йдуть вуличні бої. В окремих місцях українська армія робить контратаки, які могли б проводитися більш ефективно, якби Україна в найкоротші терміни отримала в розпорядження важкі озброєння", - наголосив Сак.

Він нагадав, що Україна отримала і використовує на фронті 150 гаубиць калібру 155 міліметрів, проте потребує більшої кількості далекобійних артилерійських систем.

"США заявили, що нададуть Україні чотири системи HIMARS. Великобританія заявила, що надасть Україні системи MLRS... Зараз Україні необхідно близько 100 таких систем, щоб мати можливість перейти в контрнаступ і звільнити нашу землю", - сказав Сак.

Ситуація в Сєвєродонецьку

Російським військам вдалося зайти в Сєвєродонецьк в кінці травня. Відтоді у місті йдуть запеклі вуличні бої. Станом на 9 червня Збройні Сили України контролювали близько третини Сєвєродонецька.

11 червня американські аналітики розповіли, що відбувається на Донбасі.

12 червня американський інститут вивчення війни (ISW) повідомляв про те, що російські окупанти продовжать наступ на Слов'янськ і Сіверськ.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 13 червня, на Сєвєродонецькому напрямку рашисти, за підтримки артилерії вели штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мали частковий успіх, відтіснили підрозділи ЗСУ з центру міста, бойові дії тривають. Ворог обстрілював з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.

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