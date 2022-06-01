Бійці 72 ОМБр імені Чорних Запорожців застосували проти окупантів ПТРК "Стугна-П"

Українські військові продовжують знищувати техніку російської армії. Бійці ЗСУ продемонстрували яскраву роботу ПТРК "Стугна-П".

Відповідне відео оприлюднили бійці 72 ОМБр імені Чорних запорожців у Telegram.

За даними українських військових, техніку армії РФ знищили в районі Іванівки в Херсонській області.

На опублікованих кадрах добре видно, що окупанти, як і завжди, намагалися заховати свій БТР за будинками, але це їм не допомогло. Бійці ЗСУ одним точним ударом зі "Стугни" знищили ворожу техніку.

Як раніше повідомляв УНІАН, втрати РФ в Україні перетнули нову "червону лінію" - росіяни втратили вже 30 тисяч особового складу. Станом на 31 Травня кількість ліквідованих окупантів досягла приблизно 30500 осіб.

Крім того, наші воїни знищили величезну кількість ворожої техніки: танків, літаків, засобів ППО, крилатих ракет та інше. При цьому українські бійці часто діляться відео з результатами своєї роботи. Зокрема, бойова група К2, яка належить до 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, ліквідувала чергових "туристів", які бродили безлюдними вулицями на околицях Мар'їнки Донецької області.

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