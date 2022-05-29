Відважні українські захисники продовжують героїчно боронити наші території.

Бойова група К2, що належить до 54 окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, ліквідувала чергових "туристів", які блукали по безлюдних вулицях на околицях Мар'їнки Донецької області.

Відео опублікували на ютуб-каналі бригади.

"Приїхали "туристи" на заборонених машинах та й зупинилися на вулиці, де хлопці з розвідувальної групи К2 за допомогою ще одних славетних робітників проводили планові ремонтні роботи", – написали українські військові.

Що відомо про втрати ворога на війні

Втрати РФ в Україні перетнули нову "червону лінію" – росіяни втратили вже 30 тисяч особового складу станом на 29 травня. Лише за останню добу вони поквиталися зі 150 окупантами. Крім того, наші воїни знищили величезну кількість ворожої техніки: танків, літаків, засобів ППО, крилатих ракет тощо.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку, де рашисти без успіху намагаються поліпшити своє тактичне положення.

Раніше УНІАН вже писав, що внаслідок контрнаступальних дій на півдні ворог зазнав суттєвих втрат та зайняв оборону на невигідних та недообладнаних позиціях.

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