Українські військові ліквідували вже понад 30 тис. російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.
"Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 травня орієнтовно склали: особового складу - близько 30 150 (+150) осіб, танків - 1338 (+8) одиниць, бойових броньованих машин - 3270 (+12), артилерійських систем - 631 (+3), РСЗВ - 203 (+0), засоби ППО - 93 (+0), літаків - 207 (+0), гелікоптерів - 174 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 504 (+1), крилатих ракет - 116 (+0), кораблів /катерів - 13 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн - 2240 (+14), спеціальної техніки - 48 (+0)", - йдеться у повідомленні.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються, додали в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.
Спочатку вороги бомбили військові об'єкти, а потім атакували мирні населені пункти. Пізніше ворог пішов у наступ на сході нашої держави.
Українські воїни давали гідну відсіч супротивнику. Генштаб ЗСУ повідомляв, що станом на 28 травня на нашій землі ліквідували близько 30 тис. супротивників.