Михайло Подоляк зазначив, що українцям пора перестати жити в російській повістці.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав головне завдання для України. Він вказав, що це звільнення всіх територій від російських окупантів.

Про це політик розповів в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, досягнення головної мети залежить від чотирьох факторів:

якісне планування контроперацій, щоб було не зрозуміло, що і як ми робимо;

якісне руйнування тилової інфраструктури нашого ворога. Для цього необхідні додаткові обсяги високоточної зброї;

висока моралізація нашої армії;

абсолютний консенсус суспільства.

"Коли ми говоримо про мобілізацію або референдуми, то ми живемо в порядку Російської Федерації, яка є аутсайдером", - вказав Подоляк.

При цьому він озвучив основні положення українського порядку, а саме:

Ми повинні йти і звільняти територію. Ми повинні вийти на межі 1991 року. Ми повинні завдати тактичні поразки Росії. Ми повинні зібрати наших партнерів, щоб вони виступили з жорсткою позицією щодо постійних погроз з боку Росії застосувати ядерну зброю.

Як раніше повідомляв УНІАН, ЗСУ офіційно пішли в контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.

Одночасно проводяться операції українських сил на лінії Харків – Ізюм. ЗСУ продовжують щодня атакувати Російські понтонні та поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу.

11 вересня голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай повідомив про те, що росіяни пакують награбоване і біжать. Російські військові залишають навіть міста, які були окуповані ще в 2014 році.

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