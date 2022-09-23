Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав головне завдання для України. Він вказав, що це звільнення всіх територій від російських окупантів.
Про це політик розповів в ефірі телеканалу Freedom.
За його словами, досягнення головної мети залежить від чотирьох факторів:
- якісне планування контроперацій, щоб було не зрозуміло, що і як ми робимо;
- якісне руйнування тилової інфраструктури нашого ворога. Для цього необхідні додаткові обсяги високоточної зброї;
- висока моралізація нашої армії;
- абсолютний консенсус суспільства.
"Коли ми говоримо про мобілізацію або референдуми, то ми живемо в порядку Російської Федерації, яка є аутсайдером", - вказав Подоляк.
При цьому він озвучив основні положення українського порядку, а саме:
- Ми повинні йти і звільняти територію.
- Ми повинні вийти на межі 1991 року.
- Ми повинні завдати тактичні поразки Росії.
- Ми повинні зібрати наших партнерів, щоб вони виступили з жорсткою позицією щодо постійних погроз з боку Росії застосувати ядерну зброю.
Як раніше повідомляв УНІАН, ЗСУ офіційно пішли в контрнаступ на півдні наприкінці серпня. Станом на 9 вересня, за підрахунками Інституту вивчення війни захисники відбили у ворога 2,5 тисячі квадратних кілометрів.
Одночасно проводяться операції українських сил на лінії Харків – Ізюм. ЗСУ продовжують щодня атакувати Російські понтонні та поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу.
11 вересня голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай повідомив про те, що росіяни пакують награбоване і біжать. Російські військові залишають навіть міста, які були окуповані ще в 2014 році.