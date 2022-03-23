Російські ЗМІ з посиланням на МЗС РФ повідомили, що Україна та РФ провели вже два обміни полоненими.

Окрім звільнення Мелітопольського міського голови Івана Федорова, жодних обмінів між Україною та Росією не проводили.

Про це в коментарі журналістам повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук.

"Станом на зараз жодних обмінів ми не проводили. Те, що подає РФ, не відповідає дійсності", - наголосила вона.

Верещук підкреслила, що єдиний обмін, який відбувся, – це обмін мера Мелітополя.

Російські ЗМІ з посиланням на МЗС РФ повідомили, що Україна та РФ провели вже два обміни полоненими.

Як повідомляв УНІАН, про викрадення Федорова окупантами стало відомо 11 березня, МЗС України це викрадення кваліфікувало як воєнний злочин.

16 березня стало відомо, що Федорова в результаті спецоперації звільнили з полону окупантів. Його обміняли на дев'ять російських солдатів-строковиків.

Пізніше Федоров у ефірі телемарафону повідомив, що всі шість днів полону перебував у СІЗО в Мелітополі.

Зеленський нагородив Федорова орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Самопроголошеній після викрадення Федорова в.о. міського голови Мелітополя, депутату міськради від "Опозиційного блоку" Галині Данильченко повідомлено про підозру у державній зраді.

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