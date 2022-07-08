Команда FIRMS збирає дані супутникового спостереження про активні пожежі.

Команда FIRMS показала, як виглядає лінія фронту російсько-української війни. На знімку відмінно видно, що бойові дії ведуться на Донбасі та вздовж лінії Кривий Ріг – Миколаїв.

Про це свідчать дані сайту The Fire Information for Resource Management System.

Команда збирає дані супутникового спостереження про активні пожежі.

На знімках видно, що основні бойові дії йдуть по лінії фронту в Донецькій і Луганській областях, а також уздовж лінії Кривий Ріг – Миколаїв.

Крім того, на одному зі знімків видно вогнище загоряння в районі захоплених РФ українських нафтовидобувних платформ на Одеському газовому родовищі в Чорному морі. Імовірно, горить одна з вишок.

"Нафтогазова платформа в Чорному морі, яка, як стверджується, була вражена українською ракетою, все ще горить. Структура як і раніше здається міцною", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ вдарили по "вишках Бойка" - що відомо

20 Червня Збройні Сили України завдали удару по бурових установках "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".

Після цього у Росії пригрозили ударами у відповідь по "центрам прийняття рішень" у Києві. Депутат Держдуми від окупованого РФ Криму Михайло Шеремет заявив, що атака українських військових "розв'язала Росії руки" і що скоро "будуть завдавати удари у відповідь по центрах прийняття рішень".

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