Ворог хоче укомплектувати частини "армії ЛНР" коштом людей, яких примусово мобілізують на захопленій території, зазначили в Міністерстві оборони.

На окупованих територіях загарбники збільшили масштаби примусової мобілізації військовозобов'язаних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованих територіях нашої держави збільшила масштаби примусової мобілізації військовозобов'язаних з метою комплектування частин і підрозділів "2-го армійського корпусу" збройних сил РФ (так звана "армія ЛНР" - Ред.)", - зазначив він.

За словами Мотузяника, пошук військовозобов'язаних здійснюють співробітники так званого міністерства держбезпеки "ЛНР" та так званої поліції.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого зважилися на повномасштабне вторгнення в Україну. Пізніше ворог пішов у наступ на частині Луганської та Донецької областей.

Ворогам у Луганській області вдалося взяти під контроль низку населених пунктів, у тому числі Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Радник очільника Офісу президента України Олексій Арестович говорив, що за найскромнішими підрахунками у боях за Лисичанськ окупанти втратили десь 7 тисяч осіб.

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