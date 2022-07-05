За його словами, українські військові виконали всі свої завдання на цьому напрямку.

Радник глави офісу президента України Олексій Арестович розповів про втрати російських окупантів за час захоплення Лисичанська.

Інформацію він озвучив під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"За найскромнішими підрахунками, там "лягло" бригади три російських окупантів і кілька танкових батальйонів. Тобто десь 7 тисяч загарбників, не менше, а може і більше", - сказав він.

За словами Арестовича, українські військовослужбовці виконали всі свої завдання на цьому напрямку.

"Якщо тверезо подивитися, то обидві сторони виконали свої завдання. Вони вийшли на межі Луганської області, а ми завдали їм поразки, затримали час на прибуття західної допомоги. Стягнули десь 60% їх військ, які знаходяться на території України, в цей район і створили собі умови, коли ми можемо вести контрнаступальні дії під Вугледораром, на Запорізькому напрямку і на Херсонському одночасно", - зазначив радник глави офісу президента.

Він розповів, що місяць тому російські війська наступали на п'яти напрямках, а українські - вели контрнаступльні дії на одному.

"Тепер ми на трьох і вони на трьох. Це сумна перспектива", - підкреслив Арестович.

Нагадаємо, що після важких боїв українські війська відійшли від займаних позицій і рубежів в Лисичанську Луганської області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна нічого не віддає і повернеться на втрачені території.

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