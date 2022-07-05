Радник глави офісу президента України Олексій Арестович розповів про втрати російських окупантів за час захоплення Лисичанська.
Інформацію він озвучив під час розмови з російським правозахисником Марком Фейгіним.
"За найскромнішими підрахунками, там "лягло" бригади три російських окупантів і кілька танкових батальйонів. Тобто десь 7 тисяч загарбників, не менше, а може і більше", - сказав він.
За словами Арестовича, українські військовослужбовці виконали всі свої завдання на цьому напрямку.
"Якщо тверезо подивитися, то обидві сторони виконали свої завдання. Вони вийшли на межі Луганської області, а ми завдали їм поразки, затримали час на прибуття західної допомоги. Стягнули десь 60% їх військ, які знаходяться на території України, в цей район і створили собі умови, коли ми можемо вести контрнаступальні дії під Вугледораром, на Запорізькому напрямку і на Херсонському одночасно", - зазначив радник глави офісу президента.
Він розповів, що місяць тому російські війська наступали на п'яти напрямках, а українські - вели контрнаступльні дії на одному.
"Тепер ми на трьох і вони на трьох. Це сумна перспектива", - підкреслив Арестович.
Нагадаємо, що після важких боїв українські війська відійшли від займаних позицій і рубежів в Лисичанську Луганської області.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна нічого не віддає і повернеться на втрачені території.