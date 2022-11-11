Голова Вінницької ОВА зазначив, що жертв серед населення немає

Російські окупанти вночі вдарили по Вінницької області. В результаті атаки росіян постраждав об'єкт інфраструктури.

За словами голови Вінницької ОВА Сергія Борзова, жертв серед населення немає. При цьому він не вказав, чи є постраждалі.

"11 листопада почалося з тривоги. Знову є влучання в один з об'єктів критичної інфраструктури Вінницької області", - написав Борзов у своєму Telegram-каналі.

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На місці інциденту працюють рятувальні служби.

Ситуація у Вінницькій області - що відомо

Вінницька область не вперше стає ціллю для російських окупантів. Так, 10 жовтня вранці росіяни вдарили одразу по декількох областях України. Вибухи прогриміли у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Хмельницькій та Київській областях. Постраждали об'єкти критичної інфраструктури.

11 жовтня Росія обрала своєю ціллю для нових атак теплоелектростанцію у Вінницькій області. Туди запустили два дрони-камікадзе.

19 жовтня росіяни атакували Вінницьку область з повітря ракетами. Зазначалося, що удар знову завдали по Ладижинській ТЕС.

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