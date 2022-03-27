За словами президента, окупанти кидають техніку на нашій землі і просто тікають.

Українські селяни голими руками беруть у полон пілотів збитих російських літаків, а фермери забирають ворожу техніку на полях.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Прості українські селяни голими руками беруть у полон пілотів збитих російських літаків, які падають на нашу землю. Наші Тракторні війська, українські фермери забирають російську техніку в полях і віддають її нашим Збройним силам України. У тому числі новітні зразки, які Росія намагалася зберегти в секреті. А тепер окупанти їх кидають на нашій землі та просто тікають. В принципі, правильно роблять. Тому що їм звідси краще втекти, ніж померти", - заявив глава держави.

Тому що, за словами Зеленського, інших альтернатив у них просто немає, і не буде.

"Кожен і кожна в Україні об'єдналися і всю свою енергію вже більше місяця віддають обороні нашої держави, разом із ЗСУ", - сказав президент.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія напала на незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки намагалися захоплювати військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

Станом на 19 березня в Україні офіційно налічувалося 562 російських військовополонених.

Водночас 23 березня міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що Росія захопила в полон близько 100 осіб.

При цьому з 24 лютого по 26 березня українські воїни ліквідували 16,4 тисячі окупантів.

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