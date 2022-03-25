Російський пілот Су-34 Олександр Красноярцев детальніше розповів про те, як потрапив у полон. Після катапультування і приземлення він убив беззбройного жителя Чернігівської області.
Інформацією Красноярцев поділився в інтерв'ю українському блогеру Володимиру Золкіну.
Пілота збили на околиці Чернігова. Він приземлився на дах будинку і почув голоси людей за парканом. Городяни кричали: "Росіянин, виходь".
Красноярцев вирішив бігти і сховатися в сусідньому дворі в сараї. За словами пілота, за ним погнався невідомий чоловік з вилами або чимось схожим. Окупант вистрілив і вбив беззбройного українця. Свої дії Красноярцев виправдовує "автоматизмом", мовляв, мозок віддавав команди ховатися і стріляти. Пілот заявив, що потім неодноразово шкодував про застосування зброї.
Нагадаємо, Олександра Красноярцева збили під час третього вильоту. За словами пілота, до цього він бомбив аеропорт в Київській області і дороги на півдні від Чернігова. Коли літак окупанта підбили, на його борту було шість не контрольованих 500-кілограмових бомб ФАБ-500.
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