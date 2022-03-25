Житель Чернігівщини погнався за ворогом з вилами або іншим інструментом.

Російський пілот Су-34 Олександр Красноярцев детальніше розповів про те, як потрапив у полон. Після катапультування і приземлення він убив беззбройного жителя Чернігівської області.

Інформацією Красноярцев поділився в інтерв'ю українському блогеру Володимиру Золкіну.

Пілота збили на околиці Чернігова. Він приземлився на дах будинку і почув голоси людей за парканом. Городяни кричали: "Росіянин, виходь".

Красноярцев вирішив бігти і сховатися в сусідньому дворі в сараї. За словами пілота, за ним погнався невідомий чоловік з вилами або чимось схожим. Окупант вистрілив і вбив беззбройного українця. Свої дії Красноярцев виправдовує "автоматизмом", мовляв, мозок віддавав команди ховатися і стріляти. Пілот заявив, що потім неодноразово шкодував про застосування зброї.

Нагадаємо, Олександра Красноярцева збили під час третього вильоту. За словами пілота, до цього він бомбив аеропорт в Київській області і дороги на півдні від Чернігова. Коли літак окупанта підбили, на його борту було шість не контрольованих 500-кілограмових бомб ФАБ-500.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: