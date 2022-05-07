"Указ" терориста Пасічника про перейменування українського міста нібито вже підписано.

Бойовики "ЛНР" заявили, що 9 травня перейменують український Луганськ у Ворошиловград.

Про це в ефірі російського каналу заявив один з представників бойовиків.

"9 травня він (Луганськ - УНІАН) буде називатися Ворошиловградом. Цей указ Леоніда Пасічника вступить у дію 9 травня", - заявив бойовик.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області сили оборони готуються до більш потужних наступів російських окупантів у найближчі три-чотири дні.

Водночас розвідка повідомляє, що в окупованому місті Сорокіне (Луганська область) розпочато процеси оформлення паспортів "ЛНР" щодо українських громадян переміщених із нещодавно захоплених територій.

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